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Свалки превратились в естественные источники формирования активных деструкторов - НАН Украины

Свалки превратились в естественные источники формирования активных деструкторов - НАН Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. В эпоху стремительного технического прогресса, который сопровождается с одной стороны созданием новых материалов, а с другой — появлением популяций агрессивных микроорганизмов, все актуальнее становится необходимость контроля этого процесса в новых промышленных эконишах. Об этом УНН рассказал директор Института химии высокомолекулярных соединений НАН Украины Юрий Савельев.

"Потери промышленных материалов от разрушения вследствие биокоррозии, индукуванной микроорганизмами, достигают колоссальных размеров и составляют в мировом масштабе миллиарда долларов ежегодно. С другой стороны, в последние десятилетия появилось огромное количество промышленных отходов, состоящих преимущественно из синтетических полимеров (пластик - ред.)", - сказал он.

По его словам, свалки превратились в естественные источники формирования наиболее активных деструкторов, количество спор которых в воздухе катастрофически увеличивается.

"Это явление настораживает не только специалистов технического профиля, но и медиков, поскольку эти микроорганизмы (грибы) являются причинными факторами инфекционно-воспалительных заболеваний человека и животных, а также растений", - отметил Ю.Савельев.

Под воздействием экстремальных экологических факторов возникают и формируются комплексы особо агрессивных популяций видов микромицетов, подчеркнул директор Института.

"Они стали обычными компонентами промышленных экологических ниш, контаминуя разнообразные материалы, в том числе и полимеры. Из всех известных контаминатов (относящихся к 360 видов), 32 вида характеризовались как типичные обитатели в специфических условиях. Это виды Aspergillus и Penicillium. Они известны и как контаминаты пищевых продуктов, различных промышленных материалов и изделий, а по своему действию на организм человека относятся к группе потенциально опасных, выделенных на основе "уровня биологической опасности" (Bio Safety Levels), возбудителей оппортунистических заболеваний человека", - резюмировал Ю.Савельев.

Напомним, волонтеры "TED ED" создали видеоролик, демонстрирующий, что происходит в природе, когда пластиковая тара не утилизируется должным образом.

По данным председателя Всеукраинской экологической лиги Т.Тимочко, ежегодно на свалки Украины потраплае более 500 тыс. тонн пластиковой тары, пакетов и упаковки.

В то же время Германия нашла выход из ситуации благодаря автоматам, которые собирают тару, и еще и возвращают средства гражданам.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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