СМИ: дроны для военных горсовет Винницы закупает только вместе с пиаром Гройсмана

Винницкий городской совет недавно принял решение выделить 30 млн грн на закупку дронов для ВСУ. Однако, правильная инициатива с самого начала получила окраску пиар-кампании конкретной политической силы - "Украинской стратегии Гройсмана" и ее лидера Владимира Гройсмана. Журналисты местного издания Політична Арена Вінниччини обратили внимание на факты, подтверждающие это, пишет УНН.

24 ноября в Виннице прошла сессия городского совета, на которой мэр Винницы сообщил, что из городского бюджета выделяется чуть более 30 миллионов гривен для: закупки БпЛА, для спецназовцев, 1,7 млн грн медчасти МВД и 1,1 млн грн для обустройства двух военных частей. На эти нужды выделяются средства из бюджета. Подтверждение этому содержится на официальном сайте Винницкого городского совета.

"В планах закупка 35 беспилотных авиационных комплексов украинского производства, в которые входит 110 беспилотников. На фронте это - расходный материал. Но одновременно это "глаза" ВСУ, которые разведывают территории и помогут уберечь жизни бойцов. Средства перечислим из Фонда поддержки ВСУ, который мы создали для того, чтобы еще эффективнее помогать военным", - цитирует официальный портал горсовета мэра Сергея Моргунова.

Фонд, о котором упоминает Моргунов, создан 10 августа, для поддержки ВСУ и социально-экономического развития Винницы. Средства Фонда будут образовываться за счет поступлений: добровольных и благотворительных взносов предприятий, организаций, отдельных граждан, а также по инвестиционным соглашениям, по договорам об уплате взносов при изменении целевого использования земельных участков и т.д., пишет горсовет.

Однако, как отмечает издание Політична Арена Вінниччини, речь идет о средствах городского совета, то есть винничан. Но инициатива правильная и военные нуждаются в помощи. Так в чем же вопрос? Журналисты ПолітАрени обращают внимание, что инициатива не обошлась без пиара. Городской голова сообщил о планах принятия этого решения на своей странице в ФБ и отметил в посте Владимира Гройсмана и Межрегиональный координационный гуманитарный штаб.

Позже Моргунов сообщил собственно о принятии этого решения. И снова отметил Гройсмана и Штаб.

Некоторое время спустя глава партии "Украинская стратегия Гройсман" Владимир Гройсман опубликовал сообщение в социальных сетях, со ссылкой на мэра Винницы. "Поддерживаем ВСУ. Сергей Моргунов: Выделяем еще 30 миллионов на 110 беспилотников. Дальше будет", - написал Гройсман.

Журналисты издания задаются вопросом - так откуда же деньги. И убеждены, что это средства выделены из городского бюджета. Справедливости ради отметим - не исключено, что Гройсман все же мог приобщиться к выделенной сумме и своим вкладом. Однако, информации об этом нет. Этот факт может свидетельствовать, что Гройсман, вероятно, готовится получить электоральные бонусы от винничан, судя по всему за их же средства, приобщившись к передаче военным дронов.

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Напомним

УНН уже писал о том, что экс-премьер и его соратники по партии "Украинская стратегия Гройсмана" используют упомянутый штаб исключительно для собственного пиара. В частности, в октябре возник скандал, когда Гройсман громко попиарился на передаче в ряды ВСУ пяти внедорожников-ловцов шахедов и более чем 200 дронов. И довольно быстро выяснилось, что внедорожники и дроны покупались городским советом за бюджетные средства. При этом, в Винницком городском совете не видят ничего плохого в том, что сторонний политик приписывает себе заслугу в помощи ВСУ за средства простых винничан.

