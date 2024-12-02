Смертельное отравление на Филиппинах: что произошло после употребления мяса редкой черепахи
Киев • УНН
На Филиппинах три человека умерли и 32 госпитализированы после употребления мяса морской черепахи, находящейся под угрозой исчезновения. Животное было приготовлено как традиционное блюдо адобе в прибрежной деревне.
На Филиппинах, жители прибрежной и рыбацкой деревни Барангай Линао отравились после того, как съели мясо морской черепахи, которую поймал и приготовил рыбак. морские черепахи находятся под защитой, алена Филиппинах, кое-где, их все еще едят.
Передает УНН со ссылкой на ВВС.
Три человека погибли и по меньшей мере 32 были госпитализированы на Филиппинах после того, как съели находящуюся под угрозой исчезновения морскую черепаху, приготовленную в рагу. некоторые собаки, кошки и куры, которые ели мясо морских черепах, также умерли.
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Справка
Следует отметить, что большинство видов морских черепах перечислены как находящиеся под угрозой исчезновения, и их сбор, причинение вреда или убийство на Филиппинах являются незаконными.
В некоторых филиппинских общинах до сих пор едят морские черепа, как деликатес. Жители прибрежного города Дату-Бла-Синсуат, известного своими белыми песчаными пляжами и чистой водой, часто получают пищу из моря. В данном случае, морскую черепаху приготовили как адобо, популярное филиппинское блюдо, состоящее из мяса и овощей, тушеных в уксусе и соевом соусе.
"Это было прискорбно, потому что в их деревне так много других морепродуктов — лобстеров, рыбы", - сказала местный чиновник Ирен Дилло.
Местные власти приказали полиции Магинданао-дель-Норте более строго обеспечивать соблюдение запретов.
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