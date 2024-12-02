Смертельное отравление на Филиппинах: что произошло после употребления мяса редкой черепахи

ukenru
Эксклюзив
Доказательств вины как не было, так и нет: адвокат прокомментировал завершение следствия в отношении экс-министра Сольского
13:11 • 11257 просмотра

Доказательств вины как не было, так и нет: адвокат прокомментировал завершение следствия в отношении экс-министра Сольского

Эксклюзив
Цены на продукты растут: что происходит и чего ждать дальше
10:30 • 53321 просмотра

Цены на продукты растут: что происходит и чего ждать дальше

Эксклюзив
История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей
09:31 • 101159 просмотра

История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей

Эксклюзив
Ретроградный не только Меркурий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 – 8 декабря
09:15 • 79010 просмотра

Ретроградный не только Меркурий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 – 8 декабря

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн
 • 130782 просмотра

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн

Эксклюзив
Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта
 • 151307 просмотра

Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря
 • 165432 просмотра

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой
 • 167769 просмотра

Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой

Эксклюзив
Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)
 • 153659 просмотра

Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)

Эксклюзив
"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета
 • 134670 просмотра

"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве объявили воздушную тревогу: жителей просят действовать немедленно

В Киеве объявили воздушную тревогу: жителей просят действовать немедленно

 • 53441 просмотра
ООН: миру нужно $2,6 трлн на борьбу с деградацией земель

ООН: миру нужно $2,6 трлн на борьбу с деградацией земель

 • 64818 просмотра
В Киевской области зафиксировано движение вражеских дронов-работает ПВО

В Киевской области зафиксировано движение вражеских дронов-работает ПВО

 • 74921 просмотра
Последствия атаки дрона в Тернополе: один человек погиб, 3 человека пострадали и зафиксированы масштабные разрушения

Последствия атаки дрона в Тернополе: один человек погиб, 3 человека пострадали и зафиксированы масштабные разрушения

 • 57517 просмотра
ВСУ уничтожили почти 1800 оккупантов и 9 танков за сутки-Генштаб

ВСУ уничтожили почти 1800 оккупантов и 9 танков за сутки-Генштаб

 • 39715 просмотра
публикации
История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей

История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей
Эксклюзив

09:31 • 101159 просмотра
АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 158397 просмотра
Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

 • 155107 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

 • 167670 просмотра
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

 • 177755 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Люди с большой головой": исследователи обнаружили новый вид древнего человека

"Люди с большой головой": исследователи обнаружили новый вид древнего человека

12:24 • 15622 просмотра
Катки, которые можно будет посетить в этом году в Киеве

Катки, которые можно будет посетить в этом году в Киеве

11:18 • 22282 просмотра
"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

 • 104755 просмотра
Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

 • 103157 просмотра
Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

 • 105454 просмотра
Актуальное
Смертельное отравление на Филиппинах: что произошло после употребления мяса редкой черепахи

Смертельное отравление на Филиппинах: что произошло после употребления мяса редкой черепахи

Киев  •  УНН

 • 5175 просмотра

Read in English

На Филиппинах три человека умерли и 32 госпитализированы после употребления мяса морской черепахи, находящейся под угрозой исчезновения. Животное было приготовлено как традиционное блюдо адобе в прибрежной деревне.

На Филиппинах, жители прибрежной и рыбацкой деревни Барангай Линао отравились после того, как съели мясо морской черепахи, которую поймал и приготовил рыбак. морские черепахи находятся под защитой, алена Филиппинах, кое-где, их все еще едят. 

Передает УНН со ссылкой на ВВС.

Три человека погибли и по меньшей мере 32 были госпитализированы на Филиппинах после того, как съели находящуюся под угрозой исчезновения морскую черепаху, приготовленную в рагу. некоторые собаки, кошки и куры, которые ели мясо морских черепах, также умерли.

У Филиппин обнаружили российскую подводную лодку: президент островной страны выразил беспокойство2 дек. 2024, 09:17 • 11989 просмотров

Справка

Следует отметить, что большинство видов морских черепах перечислены как находящиеся под угрозой исчезновения, и их сбор, причинение вреда или убийство на Филиппинах являются незаконными.

Image

В некоторых филиппинских общинах до сих пор едят морские черепа, как деликатес. Жители прибрежного города Дату-Бла-Синсуат, известного своими белыми песчаными пляжами и чистой водой, часто получают пищу из моря. В данном случае, морскую черепаху приготовили как адобо, популярное филиппинское блюдо, состоящее из мяса и овощей, тушеных в уксусе и соевом соусе.

"Это было прискорбно, потому что в их деревне так много других морепродуктов — лобстеров, рыбы", - сказала местный чиновник Ирен Дилло.

Местные власти приказали полиции Магинданао-дель-Норте более строго обеспечивать соблюдение запретов.

Редкую черепаху спасли за 8000 километров от родного дома14 нояб. 2024, 13:51 • 102809 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
filippiniФилиппины