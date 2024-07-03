По меньшей мере 121 человек, в том числе 112 женщин и 7 детей, погибли в давке во время религиозного мероприятия на севере Индии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на местные власти, передает УНН.

Детали

В мероприятии во вторник в районе Хатхрас штата Уттар-Прадеш приняли участие более 250 тысяч человек. Это более чем втрое превышает разрешенное количество. Как сообщается, разрешение было выдано только на 80 000 человек.

Врачи из районной больницы отмечают, что большинство погибших погибли от удушья.

Среди 121 погибшего - 112 женщин и семеро детей, а 31 человек получил ранения,

В своем первом информационном отчете местная полиция описала сцену хаоса, когда проповедник Сурадж Пал Сингх, также известный как "Бхоле Баба", ехал на своей машине. В отчете говорится, что тысячи прихожан с криками побежали к машине, давя людей, которые сидели в ней.

По меньшей мере 15 погибших, десятки раненых в результате столкновения поездов в Индии