Смертельное ДТП с участием маршрутки произошло в Мариуполе
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 14 февраля. УНН. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного пассажирского автобуса произошло в Мариуполе, в результате ДТП восемь человек получили травмы, один человек погиб. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Донецкой области.
Лобовое столкновение легкового автомобиля и маршрутки произошло около 8:30 в Мариуполе.
"По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 9 человек. В легковушке погиб пассажир, еще два человека травмированы. Также телесные повреждения получили 6 человек в маршрутке", - говорится в сообщении.
Обстоятельства ДТП и данные о состоянии пострадавших устанавливаются.
Напомним, трехлетний ребенок пострадал в ДТП в Донецкой области.