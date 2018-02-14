Смертельное ДТП с участием маршрутки произошло в Мариуполе

Лобовое столкновение легкового автомобиля и маршрутки произошло около 8:30 в Мариуполе.

"По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 9 человек. В легковушке погиб пассажир, еще два человека травмированы. Также телесные повреждения получили 6 человек в маршрутке", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП и данные о состоянии пострадавших устанавливаются.

Напомним, трехлетний ребенок пострадал в ДТП в Донецкой области.