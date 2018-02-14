Смертельна ДТП за участю маршрутки сталася у Маріуполі
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 14 лютого. УНН. Смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного пасажирського автобусу сталася у Маріуполі, внаслідок ДТП вісім людей отримали травми, одна людина загинула. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУ НП в Донецькій області.
Лобове зіткнення легкового автомобіля і маршрутки сталося близько 8:30 у Маріуполі.
"За попередньою інформацією, у результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали 9 людей. У легковику загинув пасажир, ще дві особи травмовані. Також тілесні ушкодження отримали 6 людей у маршрутці", - зазначено у повідомленні.
Наразі обставини ДТП та дані про стан постраждалих встановлюються.
Нагадаємо, трирічна дитина постраждала у ДТП на Донеччині.