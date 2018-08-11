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Смертельное ДТП на Запорожье: стали известны новые подробности

Киев • УНН

 • 13355 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Водитель микроавтобуса, который стал участником смертельной ДТП в Запорожской области, не имел разрешительных документов для перевозки пассажиров. Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Смертельное ДТП на Запорожье: стали известны новые подробности

"Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса не имел никаких разрешительных документов на перевозку пассажиров и осуществление такого вида деятельности. Сейчас курортный сезон, поэтому повышенный спрос на перевозчиков. Именно этим и пользуются некоторые владельцы автотранспорта в погоне за прибылью. Они не учитывают отсутствие разрешительных документов для перевозки пассажиров, а нередко их не останавливает даже отсутствие водительского опыта", - сказал он.

Напомним, 10 августа 2018 года на трассе "Харьков-Севастополь" в Запорожской области произошло столкновение грузового автомобиля "КамАЗ" с микроавтобусом. В результате ДТП погибли шесть человек, среди которых пятеро детей. Еще 12 человек получили травмы.

Вчера вечером правоохранители задержали водителя "КамАЗа" . Позже водителю грузовика объявили о подозрении.

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