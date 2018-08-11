Смертельна ДТП на Запоріжжі: стали відомі нові подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Водій мікроавтобуса, який став учасником смертельної дорожньо-транспортної пригоди у Запорізькій області, не мав дозвільних документів для перевезення пасажирів. Про це заявив голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції.
"Попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса не мав жодних дозвільних документів на перевезення пасажирів та здійснення такого виду діяльності. Наразі курортний сезон, тому підвищений попит на перевізників. Саме цим і користуються деякі власники автотранспорту в гонитві за прибутками. Вони не зважають на відсутність дозвільних документів для перевезення пасажирів, а нерідко їх не зупиняє навіть відсутність водійського досвіду", - сказав він.
Нагадаємо, 10 серпня 2018 року на трасі "Харків-Севастополь" у Запорізькій області сталося зіткнення вантажного автомобіля "КамАЗ" з мікроавтобусом. У результаті ДТП загинуло шестеро людей, серед яких п’ятеро дітей. Ще 12 осіб отримали травми.
Вчора ввечері правоохоронці затримали водія "КамАЗу". Згодом водію вантажівки оголосили про підозру.