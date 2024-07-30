В международном аэропорту Нижнекамска смерч повредил учебные самолеты Diamond-43 и вертолет. Стихия также сорвала обшивку со зданий, повалила забор и деревья, но предварительно пострадавших нет.
В рф смерч разбросал самолеты в международном аэропорту Нижнекамска, передает УНН со ссылкой на российский Telegram-канал Baza.
"...учебные легкомоторники Diamond-43 и вертолет потрепаны ощутимо. Под удар стихии попали и стационарные конструкции - со зданий срывало обшивку, повалило забор и несколько деревьев. Предварительно пострадавших нет", - говорится в сообщении.
У рф горить оборонний завод, що виробляє системи для ракет-носіїв "Союз-2"30 июля 2024, 14:23 • 9544 просмотра