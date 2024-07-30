В российском Екатеринбурге горит оборонный завод "НПО автоматики", где создают системы управления ракет-носителей "Союз-2", передает УНН со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как сообщают росСМИ, горит один из корпусов предприятия. Площадь пожара - 1000 кв.м.

"НПО автоматики им. Н.А. Семихатова" - одно из крупнейших предприятий рф в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для космической техники, отмечает Astra.

По данным Telegram-канала 112, на НПО создают системы управления ракет-носителей "Союз-2".

Впоследствии были приведены данные мчс рф, что на НПО в Екатеринбурге горит крыша цеха с химической продукцией.

Площадь пожара - 800 квадратных метров.