Киев • УНН
На российском заводе "НПО автоматики" в Екатеринбурге вспыхнул пожар. Горит крыша цеха с химической продукцией.
В российском Екатеринбурге горит оборонный завод "НПО автоматики", где создают системы управления ракет-носителей "Союз-2", передает УНН со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Как сообщают росСМИ, горит один из корпусов предприятия. Площадь пожара - 1000 кв.м.
"НПО автоматики им. Н.А. Семихатова" - одно из крупнейших предприятий рф в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для космической техники, отмечает Astra.
По данным Telegram-канала 112, на НПО создают системы управления ракет-носителей "Союз-2".
Впоследствии были приведены данные мчс рф, что на НПО в Екатеринбурге горит крыша цеха с химической продукцией.
Площадь пожара - 800 квадратных метров.