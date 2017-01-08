Службой ГосЧС за минувшие сутки спасено семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 1 тыс. 3 выезда, передает УНН со ссылкой на ГосЧС.
В результате принятых мер спасены семь человек, 149 зданий и шесть единиц автотракторной техники.