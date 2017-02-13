Службой ГСЧС за минувшие сутки спасено два человека

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 822 выезда, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.