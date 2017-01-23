Служба ГосЧС за прошедшие сутки спасла 17 человек

КИЕВ. 23 января. УНН. Подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведения других спасательных мероприятий осуществили 804 выезда, передает УНН со ссылкой на ГосЧС.