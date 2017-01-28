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11 марта, 14:39 • 144521 просмотра

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Службой ГСЧС за минувшие сутки спасено 16 человек

Службой ГСЧС за минувшие сутки спасено 16 человек

Киев • УНН

 • 8040 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 1 тыс. 462 выезда, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

В результате принятых мер спасено 16 человек, 83 здания и 6 единиц автотракторной техники.

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