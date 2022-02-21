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"Слугам народа" раздадут подписные листы для сбора голосов об исключении Трухина и Кузьминых

"Слугам народа" раздадут подписные листы для сбора голосов об исключении Трухина и Кузьминых

Киев • УНН

 • 102490 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Народным депутатам от „Слуги Народа“ будут розданы подписные листы для сбора голосов об исключении из своего состава Александра Трухина и Сергея Кузьминых. Об этом говорится в заявлении председателя фракции “Слуга народа” Давида Арахамии после заседания фракции, передает УНН.

Цитата

“Народным депутатам от „Слуги Народа“ будут розданы подписные листы для сбора голосов об исключении из своего состава Александра Трухина и Сергея Кузьминых”, — говорится в заявлении председателя фракции Давида Арахамии, который распространила в Telegram пресс-секретарь “СН” Юлия Палийчук.

Добавим

По словам Палийчук, такая процедура применялась фракцией ранее, в частности, при исключены Людмилы Буймистер и Артема Дмитрука.

ДТП с участием нардепа Трухина

Недавно в СМИ появилось расследование о ДТП с участием нардепа от “Слуги народа” Александра Трухина, а также видео якобы с места аварии. На нем видно, как мужчина, похожий на нардепа Трухина, обращается к полицейскому со словами: “Давай я тихонько в лес пойду”, а потом обещает “поговорить” с главой МВД Денисом Монастырским. Полицейский, которому принадлежала камера, подтвердил, что депутат предлагал взятку, чтобы покинуть место происшествия. По словам правоохранителя, нардеп имел признаки опьянения. Кто именно был за рулем, на видео не видно.

В МВД уже заявили, что установление всех фактов и обстоятельств ДТП с участием народного депутата Украины Александра Трухина и принятие соответствующих процессуальных решений относится к полномочиям Государственного бюро расследований, а все попытки представлять суть дела так, якобы нардеп о чем-то пытался “договориться” с министром внутренних дел Украины, не соответствуют действительности. Сам министр также заявил, что ему никто не звонил, а если бы позвонил, то получил бы нетолерантный ответ.

В ГБР заявили, что материалов, опубликованных журналистами, на момент выхода расследования в распоряжении следствия не было. Что вызвало вопросы у экспертов, интересующихся, почему ГБР не запросило у полиции записи с камеры. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова тем временем зарегистрировала уголовное производство после появления новых материалов по делу о летнем ДТП с участием народного депутата Александра Трухина. Досудебное расследование поручено осуществлять детективам НАБУ.

На фоне скандала с видео с места ДТП народные избранники зарегистрировали проект постановления об обращении к Президенту о признании неудовлетворительной работы Александра Сухачева на посту главы Государственного бюро расследований и увольнении.

Дело Кузьминых

Нардепа Сергея Кузьминых разоблачили на “горячем” во время получения неправомерной выгоды в 558 тыс. грн.

ПойманНый на взятке “слуга” Кузьминых проигнорировал три повестки в НАБУ и САП. Его адвокат сообщила детективам, что депутат якобы находится в больнице, однако название заведения не указали.

НАБУ объявило Кузьминых в розыск. Впоследствии Кузьминых задержали и сообщили ему о подозрении.

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