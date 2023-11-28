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sloveniya-vozmestit-grazhdanam-shtrafi-za-narushenie-karantina-iz-za-covid-19

Словения возместит гражданам штрафы за нарушение карантина из-за COVID-19

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 12:26  •  4632 просмотра

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В Словении вступил в силу закон о возмещении гражданам штрафов за ограничения, связанные с COVID-19, на общую сумму почти 6 миллионов евро.

На этой неделе в Словении вступает в силу закон, по которому государство должно возместить всем гражданам штрафы за нарушение ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Министерство юстиции Словении, передает УНН.

Детали 

За более чем два года полиция выписала штрафов на сумму почти 6 млн евро. Но по новому закону эти деньги необходимо вернуть. Таким образом возмещение штрафов должны получить более 60 тысяч словенцев.

Это является одним из обещаний, которое дал премьер-министр Роберт Голоб перед выборами прошлого года. Отмечается, что предыдущая администрация во главе с бывшим премьер-министром Янезом Яншею во время пандемии коронавируса ввела жёсткие ограничения на свободу передвижения и собраний.

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В частности, в разные периоды словенцам не разрешали выезжать за пределы своих районов, а также действовал ночной комендантский час.

Позже Конституционный суд отменил все эти меры, но до сих пор власти не отменили наказания, наложенные на тех, кто считался нарушителем, местные активисты считают выписанные штрафы незаконными.

Дополнение 

Министр юстиции Словении Доминика Шварц Пипан заявила, что возмещение штрафов поможет восстановить доверие словенцев к верховенству права.

Напомним

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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