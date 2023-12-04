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Словения выделила Украине 1,5 миллиона евро на разминирование

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 21:40  •  7957 просмотра

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Словения подписала соглашение о предоставлении Украине 1,5 млн евро на разминирование в рамках гуманитарной помощи, причём средства будут выделены в этом году на безвозвратной основе.

Словения и Украина подписали соглашение о предоставлении Киеву €1,5 млн на разминирование в рамках гуманитарной помощи. Соответствующий документ был подписан в Любляне, отмечается в Telegram-канале министерства Минэкономики, передает УНН.

Детали

Средства выделяются Словенией бесплатно.

Соответствующее Соглашение подписали от Правительства Украины Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Словения Андрей Таран, от Правительства Словении - вице-премьер-министр, министр иностранных и европейских дел Республики Словении Таня Файон.

В церемонии подписания приняли участие в онлайн формате первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко и чрезвычайный и полномочный посол Словении в Украине Матея Превольшек.

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По условиям Соглашения, средства будут предоставлены еще в этом году на безвозвратной основе.

Украина чрезвычайно благодарна Правительству Словении и словенскому народу за поддержку, которую мы чувствуем, и помощь, которую получаем с первого дня российской агрессии. 1,5 миллиона евро, которые Украина невероятно благодарна получить сегодня от народа Словении, помогут обеспечить саперов ГСЧС и Государственной службы спецтранспорта необходимой индивидуальной защитой, оборудованием и техникой для разминирования. Эти средства помогут ускорить очистку территории нашей страны от взрывчатки и сохранят жизнь и здоровье многих украинцев

отметила Юлия Свириденко.

Первый вице-премьер-министр - Министр экономики Украины также выразила благодарность Словении за участие в отраслевой рабочей группе по координации усилий доноров.

Как подчеркнула Юлия Свириденко, Украина стремится в тесном сотрудничестве и диалоге с партнерами разработать долгосрочные решения и начать проекты, которые не только удовлетворят насущные потребности, но и заложат основу для длительного сотрудничества в этой сфере.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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