Словацкие дальнобойщики сегодня начинают блокаду на границе с Украиной, уже очередь из 600 грузовиков - Демченко

На границе со Словакией на направлении "Ужгород-Вишне Немецкое" по состоянию на утро в очередях находится около 600 грузовиков. Словацкие дальнобойщики планируют сегодня начать блокирование движения. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Та ситуация, которая есть на границе с Польшей она добавила уже очередей, как на словацкой границе, так и на границе с Венгрией. До 6 ноября там не фиксировали очередей из грузовиков. По состоянию на на утро сегодня на направлении "Ужгород-Вишне Немецкое" - это граница со Словакией в очередях находится где-то 600 грузовиков, а на границе с Венгрией напротив пункта пропуска "Тиса" до тысячи грузовых транспортных средств, которые ожидают возможности пересечения границы - рассказал Демченко.

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Он напомнил, что словацкие дальнобойщики планируют сегодня, 1 декабря в 16:00 начать блокирование пункта пропуска "Вишне Немецкое - Ужгород" на границе с Украиной.

"Со вчерашнего дня мы имеем информацию от словацких коллег о том, что сегодня в 15:00 по европейскому времени (16:00 по Киеву) начнется блокирование движения для грузовиков именно на направлении пункта пропуска "Вишне Немецкое-Ужгород" и совершать эти действия будут представители Союза перевозчиков Словакии", - сказал Демченко.

Демченко отметил, что участники этой акции отмечали, что они на выезд из Словакии будут пропускать около четырех грузовиков в час.

Дополнение

Ранее сообщалось, что с 1 декабря Ассоциация дальнобойщиков Словакии заблокирует пункт пропуска "Вишне Немецкое - Ужгород" на границе с Украиной.

Заместитель председателя комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры, народный депутат Юлия Клименко сообщала, что 30 ноября уже было зафиксировано движение по перекрытию словацкими дальнобойщиками главного пункта пропуска на границе Словакии с Украиной.