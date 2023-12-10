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Словацкие дальнобойщики продолжат блокаду границы на участке Вишне Немецкое-Ужгород

Киев  •  УНН

10 декабрь 2023, 23:05  •  2464 просмотра

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Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) с 11 декабря 2023 года заблокирует движение грузовиков на пограничном переходе "Вишне Немецке-Ужгород", не затрагивая при этом личный транспорт. Акция является частью продолжающихся протестов, связанных с разрешениями на въезд грузовиков в ЕС.

В понедельник, 11 декабря, Союз автомобильных перевозчиков Словакии снова заблокирует движение грузовиков через словацкий пограничный пункт пропуска "Вишне-Немецкое-Ужгород". Об этом говорится на странице союза UNAS в фейсбуке, передает УНН.

Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) принял решение продолжить акцию протеста на переходе границы Вишне-Немецкое/Ужгород с 11.12.2023 с 15:00 до дальнейшего уведомления

говорится в заявлении.

Детали

Перевозчики предупреждают, что заблокируют въезд на территорию Словацкой Республики для грузовых перевозок. Личный транспорт ни в коем случае не будут ограничивать.

Это решение президиум принял на основании оценки полученной информации и ее влияния на рынок автотранспорта Словакии. Присоединяемся к протестам, которые организовываются в Польше с 06.11.2023 и с 11.12.2023 также на территории Венгрии

заявили в UNAS.

Дополнение

1 декабря словацкие дальнобойщики начали блокировать движение грузовиков на пограничном пункте пропуска "Вышне Немецке" с Украиной, разрешая ограниченный проезд. Они присоединились к польским водителям грузовиков, которые требуют от ЕС восстановить разрешения на движение грузовиков, отмененные после вторжения России.

Европейский комиссар по транспорту Адина Велян заявила 29 ноября, что Украина и ЕС не могут быть "заложниками" польских дальнобойщиков, блокирующих границу. По ее словам, ситуация "неприемлема", и Брюссель оставляет за собой право вмешиваться в обеспечение соблюдения правил и применения закона.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Словацькі далекобійники продовжать блокаду кордону на ділянці Вишнє Нємецьке-Ужгород
Slovak truckers will continue to blockade the border on the Vysne Nemecke-Uzhhorod section
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