Словацкие дальнобойщики продолжат блокаду границы на участке Вишне Немецкое-Ужгород

В понедельник, 11 декабря, Союз автомобильных перевозчиков Словакии снова заблокирует движение грузовиков через словацкий пограничный пункт пропуска "Вишне-Немецкое-Ужгород". Об этом говорится на странице союза UNAS в фейсбуке, передает УНН.

Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) принял решение продолжить акцию протеста на переходе границы Вишне-Немецкое/Ужгород с 11.12.2023 с 15:00 до дальнейшего уведомления говорится в заявлении.

Детали

Перевозчики предупреждают, что заблокируют въезд на территорию Словацкой Республики для грузовых перевозок. Личный транспорт ни в коем случае не будут ограничивать.

Это решение президиум принял на основании оценки полученной информации и ее влияния на рынок автотранспорта Словакии. Присоединяемся к протестам, которые организовываются в Польше с 06.11.2023 и с 11.12.2023 также на территории Венгрии заявили в UNAS.

Дополнение

1 декабря словацкие дальнобойщики начали блокировать движение грузовиков на пограничном пункте пропуска "Вышне Немецке" с Украиной, разрешая ограниченный проезд. Они присоединились к польским водителям грузовиков, которые требуют от ЕС восстановить разрешения на движение грузовиков, отмененные после вторжения России.

Европейский комиссар по транспорту Адина Велян заявила 29 ноября, что Украина и ЕС не могут быть "заложниками" польских дальнобойщиков, блокирующих границу. По ее словам, ситуация "неприемлема", и Брюссель оставляет за собой право вмешиваться в обеспечение соблюдения правил и применения закона.