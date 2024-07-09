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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Словакия выразила готовность принять на лечение часть детей из "Охматдета" - Шмыгаль

Словакия выразила готовность принять на лечение часть детей из "Охматдета" - Шмыгаль

Киев  •  УНН

9 июля 2024, 14:53  •  12203 просмотра

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Словакия выразила готовность принять некоторых детей из детской больницы "Охматдет" в Киеве, в том числе онкобольных, на лечение в сопровождении родителей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Фицо осудил атаку по "Охматдету". Словакия выразила готовность принять на лечение в сопровождении родителей часть детей, в частности  с онкологическими заболеваниями, передает УНН.

Провели разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Проинформировал своего коллегу о российской атаке по гражданской инфраструктуре, в результате которой десятки людей погибли, более полутора сотен ранены

- написал Шмыгаль в Telegram.

Шмыгаль рассказал премьеру Словакии о разрушении "Охматдета".

"Роберт Фицо осудил эту атаку. Словакия выразила готовность принять на лечение в сопровождении родителей часть детей, в частности  с онкологическими заболеваниями. Благодарны за эту поддержку. Дал соответствующие поручения министру здравоохранения", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, Шмыгаль поблагодарил Словакию за участие в Саммите мира, а также за последовательную поддержку на евроинтеграционном треке, в частности поддержку решения ЕС об открытии переговоров о членстве нашего государства.

Обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время межправительственных консультаций в апреле этого года. Есть значительный прогресс в этом направлении. Договорились провести третье совместное заседание правительств осенью в Украине

- рассказал Шмыгаль.

Дополнение

В Киеве завершили аварийно-спасательные работы на территории детской больницы "Охматдет". В результате удара рф известно о двух погибших и 32 раненых, госпитализированы с травмами 8 детей.

Международные эксперты признали, что рф целенаправленно била по "Охматдету" - Омбудсман9 июля 2024, 08:31 • 25019 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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