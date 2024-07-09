Словакия выразила готовность принять на лечение часть детей из "Охматдета" - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Фицо осудил атаку по "Охматдету". Словакия выразила готовность принять на лечение в сопровождении родителей часть детей, в частности с онкологическими заболеваниями, передает УНН.

Провели разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Проинформировал своего коллегу о российской атаке по гражданской инфраструктуре, в результате которой десятки людей погибли, более полутора сотен ранены - написал Шмыгаль в Telegram.

Шмыгаль рассказал премьеру Словакии о разрушении "Охматдета".

"Роберт Фицо осудил эту атаку. Словакия выразила готовность принять на лечение в сопровождении родителей часть детей, в частности с онкологическими заболеваниями. Благодарны за эту поддержку. Дал соответствующие поручения министру здравоохранения", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, Шмыгаль поблагодарил Словакию за участие в Саммите мира, а также за последовательную поддержку на евроинтеграционном треке, в частности поддержку решения ЕС об открытии переговоров о членстве нашего государства.

Обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время межправительственных консультаций в апреле этого года. Есть значительный прогресс в этом направлении. Договорились провести третье совместное заседание правительств осенью в Украине - рассказал Шмыгаль.

Дополнение

В Киеве завершили аварийно-спасательные работы на территории детской больницы "Охматдет". В результате удара рф известно о двух погибших и 32 раненых, госпитализированы с травмами 8 детей.

Международные эксперты признали, что рф целенаправленно била по "Охматдету" - Омбудсман