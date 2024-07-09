Словакия выразила готовность принять на лечение часть детей из "Охматдета" - Шмыгаль
Киев • УНН
Словакия выразила готовность принять некоторых детей из детской больницы "Охматдет" в Киеве, в том числе онкобольных, на лечение в сопровождении родителей.
Премьер-министр Денис Шмыгаль провел разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Фицо осудил атаку по "Охматдету". Словакия выразила готовность принять на лечение в сопровождении родителей часть детей, в частности с онкологическими заболеваниями, передает УНН.
Провели разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Проинформировал своего коллегу о российской атаке по гражданской инфраструктуре, в результате которой десятки людей погибли, более полутора сотен ранены
Шмыгаль рассказал премьеру Словакии о разрушении "Охматдета".
"Роберт Фицо осудил эту атаку. Словакия выразила готовность принять на лечение в сопровождении родителей часть детей, в частности с онкологическими заболеваниями. Благодарны за эту поддержку. Дал соответствующие поручения министру здравоохранения", - отметил Шмыгаль.
Кроме того, Шмыгаль поблагодарил Словакию за участие в Саммите мира, а также за последовательную поддержку на евроинтеграционном треке, в частности поддержку решения ЕС об открытии переговоров о членстве нашего государства.
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Дополнение
В Киеве завершили аварийно-спасательные работы на территории детской больницы "Охматдет". В результате удара рф известно о двух погибших и 32 раненых, госпитализированы с травмами 8 детей.
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