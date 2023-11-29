Словакия продлит запрет на ввоз сельхозтоваров из Украины - СМИ

Правительство Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо решило в среду продлить запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины и ужесточить правила транзита. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Novinky.cz.

Детали

Так, помимо пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, запрет на импорт будет также распространен на мед, сахар, солод и соевые бобы.

Сообщается, что согласно предложению министра сельского хозяйства Рихарда Такача, транзит всей остальной сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Украины будет подлежать таможенному закрытию. На практике это означает, что грузы будут опечатаны.

В предложении Минсельхоза указано, что такие меры необходимо принять, в том числе, из-за отсутствия общеевропейского решения относительно украинских товаров.

Напомним

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил.

Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на государственном уровне.