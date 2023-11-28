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"Сливала" данные о базировании сил обороны: сообщено о подозрении жительнице Одесской области

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 09:28  •  4471 просмотра

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В Одесской области женщину обвинили в передаче информации о позициях украинских сил обороны российской военной разведке. Ее задержали с доказательствами и сейчас удерживают под стражей.

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении женщине, которая передавала представителями военной разведки РФ данные о базировании сил теробороны и морской пехоты, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, подозреваемая передавала через Telegram координаты мест дислокации личного состава и огневых позиций Вооруженных Сил Украины, размещенных на территории Одессы и г. Черноморск Одесской области представителями военной разведки рф.

В "зоне особого внимания" врага была информация о расположении личного состава подразделений Сил теробороны и морской пехоты в отдельных админзданиях на территории региона

- говорится в сообщении.

Женщину задержали во время выполнения очередного задания куратора и изъяли вещественные доказательства совершения преступления. Сейчас ей избрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей.

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Напомним

Оккупанты на ВОТ Запорожской области продолжают давление на детей, заставляя их выезжать на учебу и сотрудничать с российским агрессором.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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"Resident of Odesa region is served a notice of suspicion for leaking data on defense forces deployment
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