"Сливала" данные о базировании сил обороны: сообщено о подозрении жительнице Одесской области
Киев • УНН
В Одесской области женщину обвинили в передаче информации о позициях украинских сил обороны российской военной разведке. Ее задержали с доказательствами и сейчас удерживают под стражей.
Офис генерального прокурора сообщил о подозрении женщине, которая передавала представителями военной разведки РФ данные о базировании сил теробороны и морской пехоты, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, подозреваемая передавала через Telegram координаты мест дислокации личного состава и огневых позиций Вооруженных Сил Украины, размещенных на территории Одессы и г. Черноморск Одесской области представителями военной разведки рф.
В "зоне особого внимания" врага была информация о расположении личного состава подразделений Сил теробороны и морской пехоты в отдельных админзданиях на территории региона
Женщину задержали во время выполнения очередного задания куратора и изъяли вещественные доказательства совершения преступления. Сейчас ей избрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей.
Напомним
Оккупанты на ВОТ Запорожской области продолжают давление на детей, заставляя их выезжать на учебу и сотрудничать с российским агрессором.
"Сливала" данные о базировании сил обороны: сообщено о подозрении жительнице Одесской области
В Одесской области женщину обвинили в передаче информации о позициях украинских сил обороны российской военной разведке. Ее задержали с доказательствами и сейчас удерживают под стражей.
Из-за непогоды без света остаются 559 населенных пунктов, в результате обстрелов есть новые повреждения в сетях в четырех областях - Укрэнерго
Из-за непогоды обесточены 559 населенных пунктов в Украине, в частности в Одесской, Николаевской, Донецкой областях, а в четырех регионах из-за обстрелов рф произошли новые повреждения электросетей.
Украина начала переговоры с Италией по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности
Украина начала консультации с Италией по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Эти переговоры являются шагом на пути к членству Украины в ЕС и НАТО.
Ирландец Пол Линч получил Букеровскую премию за роман "Песнь пророка", на который его вдохновил карантин после Covid-19
Ирландский писатель Пол Линч был удостоен престижной Букеровской премии 2023 года за свой роман "Песнь пророка" о женщине, которая пытается спасти семью на фоне установления тирании в Ирландии и жесткого подавления протестов.
ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Одессы
Воздушные силы ВС Украины предупредили о вражеской ракете в направлении Одессы.
Самолет Virgin Atlantic совершит первый трансатлантический перелет с использованием 100% экологического топлива
Самолет авиакомпании Virgin Atlantic совершит первое в истории трансатлантическое путешествие из Лондона в Нью-Йорк, используя только экологически чистое авиационное топливо (SAF). Эта демонстрация имеет целью показать низкоуглеродные альтернативы для авиации будущего.
Систематически била детей: воспитательницу детдома подозревают в издевательствах
Мать-воспитательницу детского дома семейного типа в Киевской области подозревают в систематическом издевательстве над детьми, в том числе с помощью ремня и металлической ножки стола. Семеро детей находятся в больнице на обследовании, а ей грозит до шести лет лишения свободы за пытки.
Выросла цена на доллар и евро: сколько стоит валюта
Официальный курс доллара США и евро в Украине вырос до 36,21 грн. и 39,65 грн. соответственно, при этом доллар подорожал на 17 копеек, а евро - на 30 копеек.
71-летний мужчина умер в Херсоне после обстрела дома армией рф
Российский обстрел дома в Херсоне привел к смерти 71-летнего мужчины.
Задержали хакеров, которые атаковали ведущие мировые компании и нанесли более 3 млрд грн убытков
Украинские власти задержали хакерскую группировку, ответственную за атаки на международные компании, которые нанесли ущерб на сумму более 3 миллиардов гривен. Группировка шифровала серверы и требовала выкуп в криптовалюте.