"Слава Гонконгу! Героям слава!": активисты переняли революционные лозунги Украины
Киев • УНН
КИЕВ. второе октября. УНН. Украинский лозунгом вдохновился молодой активист из Гонконга. "Слава Гонконгу! Героям слава" - эти слова на украинском вместе с китайским переводом на его шлеме зафиксировала корреспондент журнала New Yorker 1 октября во время новой волны протестов на 70-ю годовщину образования КНР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на аккаунт Голоса Америки в Instagram.
Журналистка опубликовала эту фотографию в Твиттере, обращая внимание на еще один надпись с необычной просьбой: "Do not resuscitate if severely wounded and unresponsive. Hand written will in pocket" ("Не реанимировать, если серьезно травмирован и без сознания. Записка завещанию в кармане").
Напомним, парламент Гонконга объявил об эвакуации сотрудников из-за массовых беспорядков.