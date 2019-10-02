"Слава Гонконгу! Героям слава!": активісти перейняли революційні гасла України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Українським гаслом надихнувся молодий активіст із Гонконгу. "Слава Гонконгу! Героям слава" - ці слова українською разом із китайським перекладом на його шоломі зафіксувала кореспондентка журналу New Yorker 1 жовтня під час нової хвилі протестів на 70-ту річницю створення КНР. Про це повідомляє УНН з посиланням на акаунт Голосу Америки у Instagram.
Журналістка опублікувала цю світлину у Твіттері, звертаючи увагу на ще один надпис із незвичайним проханням: “Do not resuscitate if severely wounded and unresponsive. Hand written will in pocket” ("Не реанімувати, якщо серйозно травмований і непритомний. Записка із заповітом у кишені").
Нагадаємо, парламент Гонконгу оголосив про евакуацію співробітників через масові заворушення.