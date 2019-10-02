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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 17027 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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"Слава Гонконгу! Героям слава!": активісти перейняли революційні гасла України

Київ • УНН

 • 41463 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Українським гаслом надихнувся молодий активіст із Гонконгу. "Слава Гонконгу! Героям слава" - ці слова українською разом із китайським перекладом на його шоломі зафіксувала кореспондентка журналу New Yorker 1 жовтня під час нової хвилі протестів на 70-ту річницю створення КНР. Про це повідомляє УНН з посиланням на акаунт Голосу Америки у Instagram.

"Слава Гонконгу! Героям слава!": активісти перейняли революційні гасла України

Журналістка опублікувала цю світлину у Твіттері, звертаючи увагу на ще один надпис із незвичайним проханням: “Do not resuscitate if severely wounded and unresponsive. Hand written will in pocket” ("Не реанімувати, якщо серйозно травмований і непритомний. Записка із заповітом у кишені").

Нагадаємо, парламент Гонконгу оголосив про евакуацію співробітників через масові заворушення.

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