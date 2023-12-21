Скорсезе получит награду за жизненные достижения на Берлинском кинофестивале

Американский режиссер Мартин Скорсезе получит награду за его жизненные достижения на Берлинском международном кинофестивале в феврале. Об этом сообщает Іe Мonde со ссылкой за организаторов мероприятия, передает УНН.

Для всех, кто считает кино искусством формирования истории таким образом, чтобы она была одновременно полностью личной и универсальной, Мартин Скорсезе является непревзойденным образцом для подражания - заявили директора фестиваля Мариетт Риссенбек и Карло Чатриан.

Детали

Первый из главных европейских кинофестивалей этого года Берлинале пройдет с 15 по 25 февраля.

81-летний режиссер Скорсезе будет награжден главной наградой кинофестиваля - почетным Золотым медведем.

Дополнение

Мартин Скорсезе неоднократно признавался одним из величайших и наиболее влиятельных кинорежиссеров современности. Его фильмы, в числе которых "Таксист" (1976), "Бешеный бык" (1980), "Славные парни" (1990), "Банды Нью-Йорка" (2002), "Авиатор" (2004), "Отступники" (2006), "Остров проклятых" (2009) снискали признание зрителей по всему миру и принесли ему множество наград, включая "Оскар", "Золотой глобус", "Эмми" и другие.