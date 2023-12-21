Скорсезе получит награду за жизненные достижения на Берлинском кинофестивале
Киев • УНН
Мартин Скорсезе получит награду за жизненные достижения - Почетного Золотого медведя - на Берлинском международном кинофестивале в феврале. 81-летнего режиссера отмечают за его личный и одновременно универсальный кинематографический артистизм.
Американский режиссер Мартин Скорсезе получит награду за его жизненные достижения на Берлинском международном кинофестивале в феврале. Об этом сообщает Іe Мonde со ссылкой за организаторов мероприятия, передает УНН.
Для всех, кто считает кино искусством формирования истории таким образом, чтобы она была одновременно полностью личной и универсальной, Мартин Скорсезе является непревзойденным образцом для подражания
Детали
Первый из главных европейских кинофестивалей этого года Берлинале пройдет с 15 по 25 февраля.
81-летний режиссер Скорсезе будет награжден главной наградой кинофестиваля - почетным Золотым медведем.
Дополнение
Мартин Скорсезе неоднократно признавался одним из величайших и наиболее влиятельных кинорежиссеров современности. Его фильмы, в числе которых "Таксист" (1976), "Бешеный бык" (1980), "Славные парни" (1990), "Банды Нью-Йорка" (2002), "Авиатор" (2004), "Отступники" (2006), "Остров проклятых" (2009) снискали признание зрителей по всему миру и принесли ему множество наград, включая "Оскар", "Золотой глобус", "Эмми" и другие.
Скорсезе получит награду за жизненные достижения на Берлинском кинофестивале
Мартин Скорсезе получит награду за жизненные достижения - Почетного Золотого медведя - на Берлинском международном кинофестивале в феврале. 81-летнего режиссера отмечают за его личный и одновременно универсальный кинематографический артистизм.
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