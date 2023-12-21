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Скорсезе получит награду за жизненные достижения на Берлинском кинофестивале

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 14:12  •  15066 просмотра

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Мартин Скорсезе получит награду за жизненные достижения - Почетного Золотого медведя - на Берлинском международном кинофестивале в феврале. 81-летнего режиссера отмечают за его личный и одновременно универсальный кинематографический артистизм.

Американский режиссер Мартин Скорсезе получит награду за его жизненные достижения на Берлинском международном кинофестивале в феврале. Об этом сообщает Іe Мonde со ссылкой за организаторов мероприятия, передает УНН.

Для всех, кто считает кино искусством формирования истории таким образом, чтобы она была одновременно полностью личной и универсальной, Мартин Скорсезе является непревзойденным образцом для подражания 

- заявили директора фестиваля Мариетт Риссенбек и Карло Чатриан.

Детали

Первый из главных европейских кинофестивалей этого года Берлинале пройдет с 15 по 25 февраля.

81-летний режиссер Скорсезе будет награжден главной наградой кинофестиваля - почетным Золотым медведем.

Дополнение

Мартин Скорсезе неоднократно признавался одним из величайших и наиболее влиятельных кинорежиссеров современности. Его фильмы, в числе которых "Таксист" (1976), "Бешеный бык" (1980), "Славные парни" (1990), "Банды Нью-Йорка" (2002), "Авиатор" (2004), "Отступники" (2006), "Остров проклятых" (2009) снискали признание зрителей по всему миру и принесли ему множество наград, включая "Оскар", "Золотой глобус", "Эмми" и другие.

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Культура
Скорсезе отримає нагороду за життєві досягнення на Берлінському кінофестивалі
Scorsese to receive lifetime achievement award at Berlin Film Festival
Новости по теме

Скорсезе получит награду за жизненные достижения на Берлинском кинофестивале

Мартин Скорсезе получит награду за жизненные достижения - Почетного Золотого медведя - на Берлинском международном кинофестивале в феврале. 81-летнего режиссера отмечают за его личный и одновременно универсальный кинематографический артистизм.

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