Сколько украинских детей пострадали от войны: статистика во Всемирный день ребенка

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине с начала полномасштабного вторжения рф погибли 592 ребенка, еще 1702 получили ранения. Более 19 тысяч детей были депортированы, а 1934 считаются пропавшими без вести.

В Украине с начала полномасштабного вторжения рф погибли 592 ребенка. Еще более 1,7 тысяч - получили ранения. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец 20 ноября, в Всемирный день ребенка, передает УНН.

20 ноября во всем мире ежегодно отмечают Всемирный день ребенка. Именно в этот день Генассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка и Конвенцию о правах ребенка.

Впрочем, как отметил Лубинец, их масштабно нарушает рф.

Он рассказал, что по официальным данным от начала полномасштабного вторжения:

  • 592 ребенка погибли;
  • 1702 - получили ранения;
  • 1934 - считаются пропавшими без вести;
  • 19 546 - депортированные или принудительно перемещенные.

Несмотря на это, как отметил Омбудсман, Украина работает, чтобы защитить права ребенка. В частности, усилиями государственных органов, международных партнеров и общественных организаций уже вернули 1012 детей с ВОТ и рф.

Напомним 

19 ноября в результате вражеской атаки на город Глухов Сумской области погиб ребенок

11 ноября в результате вражеского обстрела в Кривом Роге погибла мать и трое детей в возрасте от 2 месяцев до 10 лет.

Британия ввела новые санкции против рф из-за депортации украинских детей19 нояб. 2024, 13:39 • 13978 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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