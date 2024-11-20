Сколько украинских детей пострадали от войны: статистика во Всемирный день ребенка
Киев • УНН
В Украине с начала полномасштабного вторжения рф погибли 592 ребенка, еще 1702 получили ранения. Более 19 тысяч детей были депортированы, а 1934 считаются пропавшими без вести.
В Украине с начала полномасштабного вторжения рф погибли 592 ребенка. Еще более 1,7 тысяч - получили ранения. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец 20 ноября, в Всемирный день ребенка, передает УНН.
20 ноября во всем мире ежегодно отмечают Всемирный день ребенка. Именно в этот день Генассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка и Конвенцию о правах ребенка.
Впрочем, как отметил Лубинец, их масштабно нарушает рф.
Он рассказал, что по официальным данным от начала полномасштабного вторжения:
- 592 ребенка погибли;
- 1702 - получили ранения;
- 1934 - считаются пропавшими без вести;
- 19 546 - депортированные или принудительно перемещенные.
Несмотря на это, как отметил Омбудсман, Украина работает, чтобы защитить права ребенка. В частности, усилиями государственных органов, международных партнеров и общественных организаций уже вернули 1012 детей с ВОТ и рф.
Напомним
19 ноября в результате вражеской атаки на город Глухов Сумской области погиб ребенок.
11 ноября в результате вражеского обстрела в Кривом Роге погибла мать и трое детей в возрасте от 2 месяцев до 10 лет.
Британия ввела новые санкции против рф из-за депортации украинских детей19 нояб. 2024, 13:39 • 13978 просмотров