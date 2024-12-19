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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Скандальное исследование о применении гидроксихлорохина против COVID-19 официально отозвано

Скандальное исследование о применении гидроксихлорохина против COVID-19 официально отозвано

Киев  •  УНН

 • 987 просмотра

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Научное исследование Дидье Рауля о лечении COVID-19 гидроксихлорохином отозвано из-за нарушения этических норм и методологии. Комиссия обнаружила, что не все пациенты дали согласие на участие в исследовании.

Научное исследование французского врача Дидье Рауля о применении гидроксихлорохина для лечения COVID-19 официально отозвано из научного журнала после нескольких лет споров относительно его публикации. Об этом говорится в заявлении издательства Elsevier, владеющего журналом International Journal of Antimicrobial Agents, передает УНН.

Детали

Исследование вызвало массу споров, когда Рауль продвигал этот препарат как эффективное средство против COVID-19. Однако впоследствии он был отстранен от медицинской практики. Возникли серьезные сомнения относительно этических норм и правильности проведения исследования, в том числе с участием людей.

Комиссия, которая занималась проверкой публикации, во главе с независимым консультантом доктором Джимом Греем, обнаружила проблемы в методологии и выводах исследования. После проведенного расследования статья была признана ненадежной, и ее отклонили как источник для дальнейших научных исследований.

Дополнительно было установлено, что не все пациенты дали согласие на участие в исследовании, а также на прием азитромицина, который согласно протоколу должен был использоваться вместе с гидроксихлорохином. Трое из 18 авторов статьи заявили, что больше не хотят, чтобы их имена были связаны с этой публикацией.

Гидроксихлорохин, первоначально одобренный для лечения малярии, стал предметом активных споров в контексте пандемии COVID-19. После первоначального разрешения на экстренное использование этого препарата в США в марте 2020 года, Управление по санитарному надзору за продуктами и лекарствами (FDA) отменило разрешение в июне 2020 года из-за отсутствия доказательств его эффективности и выявленных проблем с безопасностью.

Рауль, который привлек внимание мировой общественности во время пандемии, сейчас продолжает судебную борьбу из-за запрета на медицинскую практику в пределах Франции.

Схемы вакцинации упрощаются: утверждены обновленные рекомендации по прививкам против COVID-1912 авг. 2024, 11:57 • 16804 просмотра

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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