Ситуация с кислородом в одесских больницах по-прежнему критическая - Труханов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Ситуация с медицинским кислородом в больницах Одессы остается сложной. На утро 8 ноября в городе нет даже необходимого суточного объёма, сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.
“Ситуация с кислородом за последнюю неделю никак не изменилась. Может, в Украине и есть кислород, но нас интересует, есть ли он в Одессе и как его доставить”, — сказал Труханов.
Мэр дал поручение службам провести переговоры с предприятиями относительно строительства в городе завода по производству кислорода. Этот вопрос будет также поставлен на ближайшей встрече с предпринимателями города.
Руководитель Департамента здравоохранения мэрии Левон Никогосян сообщил, что в городе на сегодняшний день есть 7 тонн кислорода на все больницы. Ожидаемые 6 тонн от Одесского припортового завода увеличат это количество до 13 тонн. Суточная потребность возросла и составляет от 15 до 18 тонн.
Отметим, что в городе на выходных в инфекционной больнице Одессы установили первую из трёх кислородных станций, которые закупили в Турции. Ее производительность — 1,8 тонн кислорода в сутки.
По данным на утро 8 ноября в одесских больницах находятся 719 коронавирусных пациентов в тяжелом состоянии. Свободными остаются только 72 койки.