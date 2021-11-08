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Ситуація з киснем в одеських лікарнях, як і раніше, критична - Труханов

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Ситуація з медичним киснем в лікарнях Одеси залишається складною. На ранок 8 листопада в місті немає навіть необхідного добового обсягу, повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Ситуація з киснем в одеських лікарнях, як і раніше, критична - Труханов

“Ситуація з киснем за останній тиждень ніяк не змінилася. Може, в Україні і є кисень, але нас цікавить, чи є він в Одесі і як його доставити”, — сказав Труханов.

Мер дав доручення службам провести переговори з підприємствами щодо будівництва в місті заводу з виробництва кисню. Це питання буде також поставлено на найближчій зустрічі з підприємцями міста.

Керівник Департаменту охорони здоров’я мерії Левон Нікогосян повідомив, що в місті на сьогоднішній день є 7 тонн кисню на всі лікарні. Очікувані 6 тонн від Одеського припортового заводу збільшать цю кількість до 13 тонн. Добова потреба зросла і становить від 15 до 18 тонн.

Зазначимо, що в місті на вихідних в інфекційній лікарні Одеси встановили першу з трьох кисневих станцій, які закупили в Туреччині. Її продуктивність — 1,8 тонн кисню на добу.

За даними на ранок 8 листопада в одеських лікарнях перебувають 719 коронавірусних пацієнтів у важкому стані. Вільними залишаються тільки 72 ліжка.

Українські Національні Новини

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