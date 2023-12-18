Ситуация в Крыму: российские военные перебрасывают военную технику и личный состав к линии фронта
Киев • УНН
Российские войска перебрасывают военную технику к линии фронта в оккупированном Крыму, как отметили партизаны "АТЕШ", отследившие колонну под Евпаторией и предоставившие координаты. Переброска совпадает с сообщениями о значительных потерях и дезорганизации командования в российской армии.
Армейцы рф перебрасывают военную технику во временно оккупированном Крыму поближе к линии фронта. Партизаны "АТЕШ" зафиксировали передвижение возле Евпатории. О координатах вражеских войск и их составе они сообщили на своей странице в телеграм, передаёт УНН.
"АТЕШ" фиксирует переброску личного состава рашистов от Евпатории к линии фронта Обнаружено передвижение военной техники с военнослужащими на борту возле Евпатории. Наши агенты преследовали колонну КАМАЗов на север от города. Координаты: 45.253435, 33.355944
Детали
Кроме координат в паблике так же опубликовали видео с военной техникой россиян, по которым возможно определить место происходящего по ланшафту.
Партизаны отмечают, что данное движение происходит в контексте серьезных потерь со стороны россиян на передовой. Окупанты подвергаются ощутимым ударам со стороны ВСУ, что приводит к существенным потерям в их рядах.
Согласно данным "АТЕШ, отсутствие адекватного командования в российской армии усугубляет эту ситуацию. Среди россиян царит хаос и дезорганизация. Партизаны располагают информацией о том что из-за отсутствия четкого руководства в рядах армейцев рф не редки случаи бегства командиров, которые оставляют личный состав без должного руководства. "Этот фактор усугубляет негативное воздействие на боеспособность противника и создает возможности для более успешных контратак со стороны ВСУ", – отмечают в "АТЕШ".
Ситуация в Крыму: российские военные перебрасывают военную технику и личный состав к линии фронта
Российские войска перебрасывают военную технику к линии фронта в оккупированном Крыму, как отметили партизаны "АТЕШ", отследившие колонну под Евпаторией и предоставившие координаты. Переброска совпадает с сообщениями о значительных потерях и дезорганизации командования в российской армии.
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