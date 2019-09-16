Ситуация на Донбассе: зафиксировано уже 14 вражеских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. С начала этих суток российско-оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил, а именно вблизи Пищевика из направления Верхнешироковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Новотроицкого из направления Докучаевска - из стрелкового оружия; дважды неподалеку Павлополя из направлений Украинского и Верхнешироковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Лебединского из направлению Саханки - из станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Николаевки из направления Докучаевска - из стрелкового оружия; вблизи Марьинки из направления Трудовского - из стрелкового оружия; неподалеку Верхнеторецкого из направления Пантелеймоновки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Водяного из направлению Пикузов - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил, а именно дважды неподалеку Луганского из направления Нижнего Лозового - из миномета калибра 120 мм и гранатометов различных систем; вблизи Новотошковского из направления Донецкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалеку Новолуганского из направления Доломитного - из минометов калибра 82 мм.
"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - проинформировали в штабе ООС.
Напомним, 15 сентября боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня.