На прошлой неделе россияне 38 раз обстреляли 17 населенных пунктов Черниговской области, повреждена гражданская инфраструктура. Об этом сообщил Вячеслав Чаус, пишет УНН.

За прошлую неделю враг 38 раз обстрелял 17 населенных пунктов Черниговской области. Зафиксировано 177 взрывов. Противник нанес 12 авиационных ударов с использованием ударных FPV-дронов - написал Чаус.

Он также сообщил, что россияне повредили гражданскую инфраструктуру.

Напомним,

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 560 290 человек, 8214 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.