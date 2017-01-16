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Систему высшего образования в 2017 году ожидают четыре ключевых изменения - Минобразования

Систему высшего образования в 2017 году ожидают четыре ключевых изменения - Минобразования

Киев • УНН

 • 21218 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Систему высшего образования в 2017 году ожидают четыре ключевых изменения. Об этом заявил директор департамента высшего образования МОН Олег Шаров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

По словам директора департамента высшего образования МОН Олега Шарова, в 2017 году к ключевым приоритетным задачам МОН относятся разработка стандартов высшего образования, наработки методической базы и практической помощи вузам в создании системы внутреннего качества, создание Национального репозитария академических текстов и использование технологии ВНО для отбора поступающих в магистратуру по специальности 081 "Право".

"Эти четыре цели должны иметь синергетическую связь, ведь в проекте есть вопросы, где высшее образование связано с новой украинской школой, в частности по реформе педагогического образования. Есть точки соприкосновения с профессионально-техническим образованием, поскольку постепенно реализуется задача по переводу образовательного уровня "младший специалист" в сферу профессионального образования. Что касается науки, то в последнее время она все активнее развивается в университетах, а не только в академических организациях", - отметил О.Шаров.

В то же время, в ведомстве сообщили, что сейчас одной из ключевых задач для системы высшего образования Украины является повышение рейтинговых показателей качества менеджмент-образования по меньшей мере на 10 позиций, что будет способствовать повышению эффективности управления и экономическому развитию страны.

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