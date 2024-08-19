Сырский заявил о постепенном продвижении на Харьковщине: что известно

Главком ВСУ Александр Сырский вручил награды бойцам 42-й отдельной механизированной бригады за надежное удержание обороны на важных рубежах и постепенное продвижение вперед. Защитники бригады сейчас воюют на Харьковщине, сообщает УНН.

"Благодарен каждому нашему защитнику и защитнице за храбрость, стойкость, жертвенность во имя украинского народа и за ежедневную неутомимую борьбу с агрессором.

Вручил награды бойцам 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр адмирала Михаила Билинского и 42-й отдельной механизированной бригады за надежное удержание обороны на важных рубежах.

А 42 - й бригаде - еще и за постепенное продвижение вперед", - написал Сырский в Telegram.

Дополнение

Президент Украины в своем вечернем обращении 18 августа отметил 42-ю отдельную механизированную бригаду, которая отражает вражеские атаки на Харьковщине.

ЗСУ мають просування на 1-3 км на деяких напрямках на курщині – Сирський