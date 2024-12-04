Сырский подвел итоги деятельности ВСУ: поручил продолжать создавать резервы
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подвел итоги деятельности армии за ноябрь. Определены задачи по созданию резервов и внедрению инновационных военных технологий.
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский провел совещание по итогам деятельности армии в ноябре 2024 года. По ее результатам Главком определил задачи по продолжению создания боевых резервов и внедрению инновационных военных технологий. Об этом Сырский написал в Telegram, передает УНН.
Подвели итоги деятельности Вооруженных Сил Украины в ноябре 2024 года. заслушал должностных лиц по направлениям деятельности. Главное внимание уделили мерам создания устойчивой обороны, управлению подчиненными подразделениями, организации боя и работе штабов, обеспечению надежного функционирования системы управления Вооруженных Сил и Сил обороны в целом. По результатам мероприятия определил конкретные задачи по стабилизации обстановки на угрожающих направлениях, наращивание боевых возможностей ВС Украины, в частности продолжение создания соответствующих резервов
Главком подчеркнул важность качественной подготовки личного состава и своевременного доукомплектования им боевых воинских частей и подразделений.
Также указал, что помимо качественной подготовки воинов, необходимо как можно быстрее осваивать, внедрять и масштабировать инновации и военные технологии.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что из 14-ти недоукомплектованных бригад удалось укомплектовать чуть больше 2 бригады.
Ранее Зеленский сказал, что Украина рассчитывала путем пакетов иностранной помощи укомплектовать 14 новых военных бригад, но не получилось - даже четыре.