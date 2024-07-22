Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о ситуации на фронте, на фоне работы на горячих участках на востоке. Главком отметил важность эффективного огневого поражения врага, использования дронов и качественной подготовки войск для сдерживания наступления противника, пишет УНН.

Работаю на самых горячих участках Восточного фронта. Враг не учитывает довольно высокий уровень потерь и продолжает рваться в направлении Покровска. Жесткие бои продолжаются в Красногоровке, в районах Прогресса, Зализного, Пивничного, Часового Яра. Оккупанты не оставляют попыток захватить Стельмаховку, Макеевку, атакуют наши позиции в Ивановском, Клещеевке, пытаются захватить острова поймы левого берега реки Днепр - написал Сырский в Telegram.

По словам Главкома, "фактически по всему фронту происходят активные боевые действия различной интенсивности".

"Что мы можем и должны сделать для того, чтобы остановить наступление численно превосходящего врага? Ответ один: эффективное огневое поражение основных сил противника и его резервов на дальних подступах, комплексное поражение противника перед передним краем, устойчивое удержание подготовленных в инженерном отношении рубежей и позиций, максимально эффективное использование всех возможностей оружия и боеприпасов, прежде всего боевых дронов, в которых мы имеем преимущество. А также освоение новых способов уничтожения разведывательных БПЛА противника в условиях тотального дефицита зенитных ракет малой дальности, только с использованием средств РЭБ и fpv-дронов", - отметил Сырский.

"Кажется, ничего нового. Вместе с тем, это требует мастерства в применении оружия и техники, меткого огня, маневра огнем, силами и средствами - то есть качественной подготовки всех категорий военнослужащих к выполнению боевых задач", - указал он.

По его словам, "важное значение имеет подготовка штабов всех уровней, с целью максимального использования боевых возможностей войск и минимизации наших потерь". "Поэтому, на этот раз также проверил ход подготовки резервов к участию в боевых действиях. Отмечаю максимальное приближение занятий к реальной боевой обстановке, использование дронов со сбросами и fpv-дронов для имитации действий противника, что позволяет обучать наших воинов практически уничтожать этот крайне опасный вид оружия", - сообщил Главком.

Он отметил, что "стоит использовать наше преимущество в применении боевых дронов и fpv-дронов в уничтожении БПЛА противника"

"Встретился с каждым командиром бригады, которые ведут оборону на направлениях главных действий противника, обсудили вопросы повышения эффективности наших действий, пополнения потерь, обеспечения боеприпасами, решения других проблемных вопросов. Конечно, поблагодарил наших воинов за мужество, стойкость и героизм, которые они ежедневно проявляют при защите нашего государства и вручил награды!" - указал Сырский.

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