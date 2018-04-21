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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Сирийские повстанцы оставляют еще один анклав вблизи Дамаска

Киев • УНН

 • 19100 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Сирийские повстанцы оставляют еще один район в окрестностях Дамаска, который они удерживали несколько лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Сворбода.

Сирийские повстанцы оставляют еще один анклав вблизи Дамаска

Под угрозой наступления правительственных сил бойцы вооруженной оппозиции согласились вместе с членами семей уехать из нескольких городов в регионе Восточный Каламун на север Сирии. Территория перейдет под контроль сил Башара Асада. Соглашение достигнуто с участием России. Об этом сообщает официальный Дамаск и Сирийский центр мониторинга прав человека.

Новый успех войск Асада последовал всего через неделю после того, как они окончательно установили контроль над пригородом Дамаска Восточная Гута. Повстанцы согласились его покинуть после массированных бомбардировок и - как утверждает сирийская оппозиция и страны Запада - применения химического оружия в городе Дума.

Как сообщал УНН, сирийская армия установила полный контроль над городом Дума, находящегося под контролем группировки "Джейш аль-Ислам", теперь правительственные силы контролируют всю Восточную Гуту.

Украинские Национальные Новости

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