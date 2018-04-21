Сирійські повстанці залишають ще один анклав поблизу Дамаска
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Сирійські повстанці залишають ще один район в околицях Дамаска, який вони утримували кілька років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Сворбода.
Під загрозою наступу урядових сил бійці збройної опозиції погодилися разом з членами сімей виїхати з декількох міст в регіоні Східний Каламун на північ Сирії. Територія перейде під контроль сил Башара Асада. Угода досягнута за участю Росії. Про це повідомляє офіційний Дамаск і Сирійський центр моніторингу прав людини.
Новий успіх військ Асада пішов всього через тиждень після того, як вони остаточно встановили контроль над передмістям Дамаска Східна Гута. Повстанці погодилися його покинути після масованих бомбардувань і - як стверджує сирійська опозиція і країни Заходу - застосування хімічної зброї в місті Дума.
Як повідомляв УНН, сирійська армія встановила повний контроль над містом Дума, яке перебувало під контролем угруповання "Джейш аль-Іслам", тепер урядові сили контролюють всю Східну Гуту.