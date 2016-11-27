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Сирийская армия установила контроль над важным районом Алеппо

Киев • УНН

 • 8305 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сирийские правительственные войска после нескольких дней наступления вернули контроль над кварталом Масакин-Ханан в восточной части Алеппо, передает УНН со ссылкой на BBC.

Сирийская армия установила контроль над важным районом Алеппо

Сирийская армия сообщила в воскресенье также о взятии под контроль соседнего района Джабал Бадри. Масакин-Ханан был одним из первых районов, перешедших в 2012 году под контроль повстанцев, которые борются с режимом Башара Асада.

Сотни людей, как передают сирийские государственные СМИ, перебрались из повстанческих районов в кварталы, которые контролирует сирийская армия.

В течение четырех лет военного конфликта в Сирии Алеппо разделено примерно пополам - силы Асада контролируют запад города, повстанцы удерживают контроль над восточными районами.

По оценкам ООН, в городе до сих пор проживают около 250 тыс. человек. Захват района на северо-востоке Алеппо предоставляет правительственным силам серьезные тактические выгоды при наступлении на районы повстанцев.

Представитель повстанцев признал факт отступления повстанческих сил из Масакин-Ханан.

По информации Сирийского центра наблюдения за соблюдением прав человека, базирующегося в Великобритании, во время штурма квартала погибли 219 мирных жителей, среди которых 27 детей.

Как сообщают сирийские правозащитники, местные больницы на востоке Алеппо почти все разрушены, не хватает продуктов питания и лекарств.

Правительственные войска заняли Масакин-Ханан в субботу после интенсивных авианалетов. Бои продолжались и в воскресенье. Повстанцы в ответ усилили ракетный обстрел западных районов Алеппо, находящихся под контролем сирийской армии.

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