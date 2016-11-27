Сирийская армия установила контроль над важным районом Алеппо
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сирийские правительственные войска после нескольких дней наступления вернули контроль над кварталом Масакин-Ханан в восточной части Алеппо, передает УНН со ссылкой на BBC.
Сирийская армия сообщила в воскресенье также о взятии под контроль соседнего района Джабал Бадри. Масакин-Ханан был одним из первых районов, перешедших в 2012 году под контроль повстанцев, которые борются с режимом Башара Асада.
Сотни людей, как передают сирийские государственные СМИ, перебрались из повстанческих районов в кварталы, которые контролирует сирийская армия.
В течение четырех лет военного конфликта в Сирии Алеппо разделено примерно пополам - силы Асада контролируют запад города, повстанцы удерживают контроль над восточными районами.
По оценкам ООН, в городе до сих пор проживают около 250 тыс. человек. Захват района на северо-востоке Алеппо предоставляет правительственным силам серьезные тактические выгоды при наступлении на районы повстанцев.
Представитель повстанцев признал факт отступления повстанческих сил из Масакин-Ханан.
По информации Сирийского центра наблюдения за соблюдением прав человека, базирующегося в Великобритании, во время штурма квартала погибли 219 мирных жителей, среди которых 27 детей.
Как сообщают сирийские правозащитники, местные больницы на востоке Алеппо почти все разрушены, не хватает продуктов питания и лекарств.
Правительственные войска заняли Масакин-Ханан в субботу после интенсивных авианалетов. Бои продолжались и в воскресенье. Повстанцы в ответ усилили ракетный обстрел западных районов Алеппо, находящихся под контролем сирийской армии.