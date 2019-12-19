Синоптики спрогнозировали дождливый конец недели

"В последующие двое суток без осадков, лишь днем 21 декабря на Закарпатье дождь, в горах с мокрым снегом, в воскресенье в Украине местами небольшой дождь, в Карпатах и на Закарпатье умеренные осадки", - сообщили синоптики.

Ночью и утром 20 декабря местами, кроме востока, туман.

Ветер юго-восточный и южный, 5-12 м/с, в воскресенье в Карпатах, южной и восточной части местами порывы 15-22 м/с.

Температура в пятницу ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье, Одесской области и в Крыму до 12°; в выходные ночью 1-6° тепла, на Левобережье 0-5 мороза, днем 3-10° тепла, на юге страны 9-14°.

Напомним, в столичной обсерватории рассказали, почему зима теплая.