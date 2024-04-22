Синоптики прогнозируют дождливое начало недели: где брать зонт

По Украине начало недели ожидается дождливым, местами с грозами и порывами ветра, температура будет колебаться в пределах 1-21°C в зависимости от региона, ночью на западе - заморозки, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, в западных областях 22-24 апреля без осадков, только 22 апреля днем и в течение 24 апреля временами дождь, температура ночью 1-6° тепла, 22-23 апреля на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 22 апреля 6-11° тепла, 23-24 апреля 10-15°.

На остальной территории временами дожди, на юге с грозами, 22 апреля в восточной, днем и в северной частях, 23 апреля в Украине преимущественно без осадков, температура ночью 3-10° тепла, днем 10-16°, на востоке и юго-востоке страны, 23-24 апреля и в центральных областях 14-21°.

Минувшей ночью в Украине, кроме запада и юга, днем 24 апреля, кроме востока и запада, местами порывы ветра 15-20 м/с.

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