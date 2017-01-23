Синоптики предупредили о тумане в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Синоптики предупредили, что сегодня в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС в Киеве.
По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие часы, с удержанием в первой половине дня 23 января по Киеву туман, видимость 200-500 м.
Напомним, 23 января в столице ожидается облачная погода, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура днем около 0 °.