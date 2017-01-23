Синоптики предупредили о тумане в Киеве

По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие часы, с удержанием в первой половине дня 23 января по Киеву туман, видимость 200-500 м.

Напомним, 23 января в столице ожидается облачная погода, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура днем ​​около 0 °.