Синоптики предупредили о сильных дождях на востоке Украины

"По данным Укргидрометцентра, в течение суток 24 апреля в восточной части Украины сильные дожди", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 апреля в Украине будет облачно с прояснениями.

Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура установится на уровне 9-14 градусов тепла, на высокогорье Карпат - около 0 градусов.