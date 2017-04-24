Синоптики предупредили о сильных дождях на востоке Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В восточной части Украины в понедельник ожидаются сильные дожди. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
"По данным Укргидрометцентра, в течение суток 24 апреля в восточной части Украины сильные дожди", - говорится в сообщении.
Напомним, 24 апреля в Украине будет облачно с прояснениями.
Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура установится на уровне 9-14 градусов тепла, на высокогорье Карпат - около 0 градусов.