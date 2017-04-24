Синоптики попередили про сильні дощі на сході України

"За даними Укргідрометцентру, протягом доби 24 квітня у східній частині України сильні дощі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 квітня в Україні буде хмарно з проясненнями.

Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вдень встановиться на рівні 9-14 градусів тепла, на високогір’ї Карпат - близько 0 градусів.