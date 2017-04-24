Синоптики попередили про сильні дощі на сході України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У східній частині України у понеділок очікуються сильні дощі. Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
"За даними Укргідрометцентру, протягом доби 24 квітня у східній частині України сильні дощі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 24 квітня в Україні буде хмарно з проясненнями.
Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура вдень встановиться на рівні 9-14 градусів тепла, на високогір’ї Карпат - близько 0 градусів.