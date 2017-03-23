Синоптики предупредили киевлян о небольшом дожде

Так, в Киеве ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6 градусов тепла, днем ​​11-13 градусов.

В Киевской области также ожидают облачную с прояснениями погоду, небольшие дожди. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7 градусов тепла, днем ​​10-15 градусов.

Напомним, что завтра по всей Украине пройдут небольшие дожди, кроме юга.