Синоптики попередили киян про невеликі дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Завтра, 24 березня, в Києві буде хмарно з проясненнями, можливі дощі, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
Так, в Києві очікується хмарна з проясненнями погода, місцями невеликі дощі. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°.
У Київській області також очікують хмарну з проясненнями погоду, невеликі дощі. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°.
Нагадаємо, що завтра по всій Україні пройдуть невеликі дощі, окрім півдня.
Як повідомляв УНН, Київрада звернеться до Мінкульту щодо перенесення пам’ятника Щорсу.