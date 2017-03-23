Синоптики попередили киян про невеликі дощі

Так, в Києві очікується хмарна з проясненнями погода, місцями невеликі дощі. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°.

У Київській області також очікують хмарну з проясненнями погоду, невеликі дощі. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°.

Нагадаємо, що завтра по всій Україні пройдуть невеликі дощі, окрім півдня.

Як повідомляв УНН, Київрада звернеться до Мінкульту щодо перенесення пам’ятника Щорсу.