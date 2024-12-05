Сын Порошенко попал в розыск из-за неявки в ТЦК по повестке - СМИ
Киев • УНН
Алексея Порошенко объявили в розыск из-за игнорирования двух повесток в Печерский ТЦК в Киеве. По данным СМИ, сын экс-президента, имеющий звание лейтенанта запаса, находится в Лондоне с начала полномасштабного вторжения.
Старшего сына народного депутата и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко - Алексея объявили в розыск из-за двукратного игнорирования вызовов в Печерский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки в городе Киеве. Об этом 4 декабря написало, ссылаясь на свои источники, издание «Закон и бизнес», передает УНН.
Детали
Как сообщили изданию в ВСУ, Алексей Порошенко получил повестки 4 сентября и 21 октября 2024 года. Впрочем не явился ни по одному из вызовов.
Алексей имеет воинское звание лейтенанта запаса. Его неявка по повесткам является нарушением законодательства Украины, которое регулирует мобилизационные процессы и обязательный воинский учет, указали в издании.
Telegraf писал, что Алексей Порошенко еще до полномасштабного вторжения выехал в Лондон и оттуда не возвращался.
Напомним
В апреле полиция Киева получила 5387 обращений от ТЦК относительно розыска и доставки военнообязанных жителей столицы.
В Минобороны сообщали, что в «Резерв+» может появиться система, которая будет информировать человека об изменениях в его личном деле. Сейчас в ведомстве прорабатывают возможность добавить функцию отслеживания повесток в приложении «Резерв+».