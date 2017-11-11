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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 34435 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 55215 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 63692 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 67282 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 57779 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:14 • 97132 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100579 просмотра

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Символической минискульптурой в Ужгороде попрощались с Лениным

Символической минискульптурой в Ужгороде попрощались с Лениным

Киев  •  УНН

 • 13896 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Сегодня в Ужгороде открыли новую минискульптуру “Hasta la vista, Lenin”, передает корреспондент УНН.

Металлический вагончик, в котором замурован бюст Владимира Ленина, установили недалеко от железнодорожного вокзала.

“Ужгород был одним из первых городов Украины, где убрали памятник Ленину. Сейчас же мы устанавливаем эту символическую скульптуру, которой, надеемся, окончательно попрощаемся с эпохой „советского вождя“. Кстати, в вагончике находится настоящий бюст В.И. Ленина — один из миллиона экземпляров, которые во времена СССР стояли чуть ли не в каждом государственном кабинете”, — рассказал скульптор Михаил Колодко.

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Тематический антураж мероприятия создали “ужгородские пионеры” и звук “пионерского горна”. Само мероприятие приурочили к 100-летию “Октябрьской революции”.

“Уважаемые провожающие ужгородцы и гости города! Освободите, пожалуйста, вагон. Поезд „Ужгород — Цюрих“ отправляется 11.11 в 11:11 из ужгородского вокзала”, — так Ужгород попрощался с одним из символов Советской эпохи.

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Минискульптура “Hasta la vista, Lenin” стала 28-й миниатюрной визитной карточкой областного центра Закарпатья. В ноябре в Ужгороде появится еще одна скульптурка “Лебединое озеро”, посвященная всемирному дню телевидения.

Завтра же, 12 ноября, в парке графа Шенборна в Перечинском районе торжественно откроют памятник императрице Австрии, жене императора Франца Иосифа I Сисси.

Как сообщал УНН, 17 сентября в центре Ужгорода на площади Почтовой презентовали новую минискульптуру “Hallom”.

Украинские Национальные Новости

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