Символической минискульптурой в Ужгороде попрощались с Лениным

Металлический вагончик, в котором замурован бюст Владимира Ленина, установили недалеко от железнодорожного вокзала.

“Ужгород был одним из первых городов Украины, где убрали памятник Ленину. Сейчас же мы устанавливаем эту символическую скульптуру, которой, надеемся, окончательно попрощаемся с эпохой „советского вождя“. Кстати, в вагончике находится настоящий бюст В.И. Ленина — один из миллиона экземпляров, которые во времена СССР стояли чуть ли не в каждом государственном кабинете”, — рассказал скульптор Михаил Колодко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Петербурге памятник Ленину облили краской и обозвали “палачом” .

Тематический антураж мероприятия создали “ужгородские пионеры” и звук “пионерского горна”. Само мероприятие приурочили к 100-летию “Октябрьской революции”.

“Уважаемые провожающие ужгородцы и гости города! Освободите, пожалуйста, вагон. Поезд „Ужгород — Цюрих“ отправляется 11.11 в 11:11 из ужгородского вокзала”, — так Ужгород попрощался с одним из символов Советской эпохи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве показали экспозицию будущего музея пропаганды .

Минискульптура “Hasta la vista, Lenin” стала 28-й миниатюрной визитной карточкой областного центра Закарпатья. В ноябре в Ужгороде появится еще одна скульптурка “Лебединое озеро”, посвященная всемирному дню телевидения.

Завтра же, 12 ноября, в парке графа Шенборна в Перечинском районе торжественно откроют памятник императрице Австрии, жене императора Франца Иосифа I Сисси.

Как сообщал УНН, 17 сентября в центре Ужгорода на площади Почтовой презентовали новую минискульптуру “Hallom”.