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Символічною мініскульптурою в Ужгороді попрощалися з Леніним

Символічною мініскульптурою в Ужгороді попрощалися з Леніним

Київ • УНН

 • 13902 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Сьогодні в Ужгороді відкрили нову мініскульптуру “Hasta la vista, Lenin”, передає кореспондент УНН.

Металевий вагончик, у якому замуровано бюст Володимира Леніна, встановили неподалік залізничного вокзалу.

“Ужгород був один із перших міст України, де прибрали пам′ятник Леніну. Зараз же ми встановлюємо цю символічну скульптуру, якою, сподіваємося, остаточно попрощаємося з епохою “радянського вождя”. До речі, у вагончику знаходиться справжній бюст В.І. Леніна – один із мільйона екземплярів, які за часів СРСР стояли чи не у кожному державному кабінеті…”, – розповів скульптор Михайло Колодко.

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Тематичний антураж заходу створили “ужгородські піонери” та звук “піонерського горна”. Сам захід приурочили до 100-річчя “Жовтневої революції”.

“Шановні проводжаючі ужгородці та гості міста! Звільніть, будь ласка, вагон. Потяг “Ужгород – Цюріх” відправляється 11.11 об 11:11 з ужгородського вокзалу”, – так Ужгород попрощався з одним із символів Радянської епохи.

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Мініскульптура “Hasta la vista, Lenin” стала 28-ю мініатюрною візитівкою обласного центру Закарпаття. У листопаді в Ужгороді з′явиться ще одна скульптурка “Лебедине озеро”, присвячена всесвітньому дню телебачення.

Завтра ж, 12 листопада, у парку графа Шенборна у Перечинському районі урочисто відкриють пам’ятник імператриці Австрії, дружині імператора Франца Йосифа I Сіссі.

Як повідомляв УНН, 17 вересня у центрі Ужгорода на площі Поштовій презентували нову мініскульптуру "Hallom".

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