Силовикам поручено немедленно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения - СНБО
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины при участии Службы безопасности Украины поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов по результатам заседания Совета, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины при участии Службы безопасности Украины поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями и создать условия для привлечения общественного контроля за выполнением этого решения", - сказал секретарь СНБО.
Также МВД, Нацполиции, Национальной гвардии и СБУ было поручено принять дополнительные меры по укреплению общественной безопасности и противодействию диверсионным и террористическим проявлениям, попыткам нарушения общественного порядка, добавили в пресс-службе Совета.
А.Турчинов также отметил, что руководство Антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях должно принять исчерпывающие меры по нейтрализации возможных вооруженных провокаций.
Напомним, СНБО решил прекратить перемещение грузов в зоне АТО в связи с захватом предприятий.