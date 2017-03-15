Силовикам поручено немедленно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения - СНБО

"Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины при участии Службы безопасности Украины поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями и создать условия для привлечения общественного контроля за выполнением этого решения", - сказал секретарь СНБО.

Также МВД, Нацполиции, Национальной гвардии и СБУ было поручено принять дополнительные меры по укреплению общественной безопасности и противодействию диверсионным и террористическим проявлениям, попыткам нарушения общественного порядка, добавили в пресс-службе Совета.

А.Турчинов также отметил, что руководство Антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях должно принять исчерпывающие меры по нейтрализации возможных вооруженных провокаций.

Напомним, СНБО решил прекратить перемещение грузов в зоне АТО в связи с захватом предприятий.